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Международная рейтинговая компания Thomas Murray начала проводить аудит в НДУ

Международная рейтинговая компания Thomas Murray начала проводить аудит в НДУ

Организацию работы Национального депозитария Украины будет оценивать Thomas Murray – компания, которая уже более 20 лет занимается рейтингованием, управлением рисками более 140 национальных депозитариев по всему миру.

Оценивать будут управление рисками и соответствие принципам PFMI IOSCO.

«Это важный шаг к прозрачности и открытости Национального депозитария Украины. Ведь уровень доверия наших стейкхолдеров будет еще выше после такой оценки. Результаты аудита помогут нам понять, надо ли в бизнес-процессах и корпоративном управлении что-то менять, чтобы соответствовать международным стандартам. Отвечая этим нормам, НДУ, как инфраструктура рынка по ценным бумагам, может способствовать внедрению международных практик на финансовом рынке Украины. А это в свою очередь так или иначе создает основу для его оживления”, – объясняет решение пройти аудит Миндаугас Бакас, Председатель правления Национального депозитария Украины.

Необходимо добавить, что экспертная оценка от Thomas Murray имеет весомую репутацию на международных финансовых рынках.

Рейтинги, которые предоставляет компания, а также экспертное заключение о соответствии CPMI-IOSCO PFMI – важный показатель для иностранных инвесторов. Учитывая это, они решают, стоит ли выходить на финансовый рынок страны.

Проведению аудита Национального депозитария Украины содействует ЕБРР. “Банк поддерживает стремление НДУ соответствовать стандартам CPMI-IOSCO PFMI, рекомендованным на международном уровне для инфраструктуры рынка пост-трейда. Для этого привлечена ведущая консалтинговая компания Thomas Murray. По завершении аудита НДУ сможет продемонстрировать участникам рынка свой статус соответствия стандартам и работать над дальнейшей консолидацией инфраструктуры пост-трейда”, – рассказывает Фади Альраи, специалист департамента ЕБРР по кредитованию в национальных валютах и ​​развития местных рынков капитала.

Отметим, что данная программа реализуется в рамках поддержки ЕБРР развития рынков капитала в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией, определенной законом.
По материалам Finance.UA
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