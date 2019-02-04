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В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборов

В правительстве верят, что зарплата может достигнуть докризисного уровня в год выборов

На сегодня есть все основания утверждать, что уже в 2019 у граждан Украины будет средняя зарплата на уровне докризисного периода.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

“Есть все основания говорить о том, что средняя зарплата в долларовом эквиваленте достигнет уровня докризисного периода уже в этом году”, – цитирует Розенко пресс-служба.

Так, по его словам, Всемирный банк и МВФ прогнозировали, что восстановление размера зарплат в долларовом эквиваленте в Украине возможно только в 2021 году.

В то же время, по мнению Розенко, есть все основания говорить о том, что уже в 2019-м в Украина будет средняя зарплата на уровне докризисного периода.

По материалам УНН
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