Правительство утвердило финплан ГП "Антонов" с 6 млрд грн доходов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет Министров утвердил финансовый план ГП “Антонов” на 2019 год, согласно которому госпредприятие планирует получить более 6 млрд грн чистого дохода в этом году.
Об этом пресс-служба Минэкономразвития.
“7 февраля по представлению Минэкономразвития правительство утвердило финансовый план ГП “Антонов” на 2019 год. Согласно документу, в текущем году ГП “Антонов” планирует получить около 6,1 млрд чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд грн – на внешних рынках и 200 млн грн – в Украине”, – сообщили в МЭРТ.
Среди основных статей запланированного дохода 263 млн грн также поступят от предоставления инжиниринговых услуг, 73 млн грн – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 32,5 млн грн – от роялти.
В 2019 году ГП планирует выплатить в пользу государства более 1 млрд гривен, в том числе налогов, сборов, включая отчисления 30% чистой прибыли ГП “Антонов” на сумму 214,5 млн грн.
Кроме того, финплан ГП “Антонов” предусматривает увеличение чистого дохода от реализации продукции на 21% относительно 2018 года. В том числе на 22,1% по направлению “грузовой авиационный транспорт” и на 312,7% по направлению “производство летательных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования”.
Предприятие также планирует в 2019 году повысить зарплаты на предприятии. Средняя зарплата вырастет до 15,7 тыс. грн, то есть на 57,3% по сравнению с 2018 годом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман объяснил, почему не все дороги "пережили" зимуВчера, 21:00 - 2898 15
Кабмин одобрил старт выплаты субсидий с мартаВчера, 14:00 - 716 9
В "Нафтогазе" подсчитали убытки от продажи импортного газа населениюВчера, 16:00 - 1308 7
В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у РоссииВчера, 15:45 - 1698 7
Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банк4 ч. назад - 1624 6
Закон «О валюте»: что меняется для населения (инфографика)6 ч. назад - 2980 2
Гройсман объяснил, почему не все дороги "пережили" зимуВчера, 21:00 - 2898 15
"Укрзализныця" планирует передать два вокзала в концессиюВчера, 20:40 - 2486 1
"Эпицентр К" построил в Киевской области завод стоимостью 3 млрд грнВчера, 19:20 - 2404 4
В Болгарии придумали, как покупать меньше газа у РоссииВчера, 15:45 - 1698 7
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1195 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1845 7
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2539
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2263
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3638