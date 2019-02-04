Рада проверит, обоснованы ли тарифы на газ

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В Верховной Раде создадут рабочую группу из представителей фракций, которая будет заниматься проверкой обоснования тарифов.
Об этом во время заседания парламента заявил Председатель ВР Андрей Парубий.
«Хочу сообщить, что по результатам консультаций с главами фракций относительно ситуации с начислением тарифов для граждан есть общая позиция большинства глав фракций, что ситуация требует обсуждения парламента. Спекуляция на эту тему и повышение тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины. Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламента. Поэтому мы договорились создать совместную из всех представителей фракций рабочую группу, чтобы подготовить постановление по вопросу проверки обоснования начисления тарифов», – отметил Парубий.
Он призвал депутатские фракции безотлагательно предоставить своих представителей в состав этой группы и подготовить проект постановления, чтобы на следующей пленарной неделе вынести его на голосование.
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