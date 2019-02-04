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В столице мошенник завладел недвижимостью на 5 млн грн

В столице мошенник завладел недвижимостью на 5 млн грн

В Киеве мошенник путем использования поддельных документов завладел объектами недвижимого имущества в г. Киеве на общую сумму более 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП Украины.

“Как установлено досудебным расследованием, для реализации схемы подозреваемый использовал поддельные правоустанавливающие документы, а именно инвестиционные договоры и акты приема-передачи недвижимого имущества. На основании этих документов он зарегистрировал за собой право собственности на 5 объектов недвижимости, находящихся в общей совместной собственности жильцов многоквартирных жилых домов (места общего пользования) и в дальнейшем осуществил их отчуждение”, – говорится в сообщении.

Также мужчина завладел нежилым зданием одного из коммунальных предприятий столицы, нанеся территориальной громаде ущерб в размере 4,2 млн гривен. Указанное здание было передано в уставный фонд частного общества, которое в дальнейшем обратилось к Киевскому местному совету с ходатайством об отводе земельного участка под строительство АЗС.

Процедура отвода земельного участка вне конкурса, которую начал департамент земельных ресурсов, приостановлена. На незаконно отчужденное имущество наложен арест.

Мошеннику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

По материалам УНН
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