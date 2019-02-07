Прибыль банковской системы за 2018 год достигла исторического максимума - НБУ

Прибыль банковской системы за 2018 год достиг исторического максимума.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Как указывает НБУ, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Что способствовало прибыльности:

активизация банками кредитования, прежде всего розничного гривневого, на 30% г/г;

снижение банками процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года;

значительное уменьшение объемов формирования резервов.

Справка Finance.ua.

В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков.