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Прибыль банковской системы за 2018 год достигла исторического максимума - НБУ

Прибыль банковской системы за 2018 год достигла исторического максимума - НБУ

Прибыль банковской системы за 2018 год достиг исторического максимума.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Как указывает НБУ, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Что способствовало прибыльности:

  • активизация банками кредитования, прежде всего розничного гривневого, на 30% г/г;
  • снижение банками процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года;
  • значительное уменьшение объемов формирования резервов.

Справка Finance.ua.

  • В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков.
  • Из 77 платежеспособных на 1 января 2019 года банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд грн, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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