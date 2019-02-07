Прибыль банковской системы за 2018 год достигла исторического максимума - НБУ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Прибыль банковской системы за 2018 год достиг исторического максимума.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Как указывает НБУ, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
Что способствовало прибыльности:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Деньги от растаможки авто на "еврономерах" могут направить на повышение пенсий, - ПорошенкоВчера, 14:00 - 1146 19
В метро Киева появятся табло с обратным отсчетом времениВчера, 17:00 - 841 6
К 2030 году работоспособных украинцев станет меньше на три миллиона - экспертВчера, 10:00 - 1027 3
На Петровке капитально отремонтируют транспортную развязку за 11 млн грнВчера, 13:00 - 707 3
Boeing подключилась к попыткам выпустить первый сверхзвуковой бизнес-самолетВчера, 23:00 - 491 2
Представлена европейская версия обновленного Volkswagen Passat15 ч. назад - 3277 2
У кого будут забирать субсидию2 ч. назад - 2033
НБУ: Приватбанк остается основным кредитором населения (инфографика)4 ч. назад - 1715
Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% не отразится на курсе гривны - банкиры8 ч. назад - 1249 1
Как не стоять в очереди и быстрее растаможить авто на "еврономерах" - советы МВДВчера, 16:00 - 1186 2
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 753
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1620 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2242 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2821
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2465