Норвежцы начали строительство «плавающих туннелей»

Норвегия – страна гористая, поэтому пересекать ее весьма сложно. Чтобы хоть как-то оптимизировать транспортные сообщения, правительство вынуждено идти на строительные авантюры: от «прорезания» гор до возведения подвесных мостов. На этот раз норвежцы планируют внедрить инновационный инфраструктурный проект. Стоить он будет $40 млрд, а его “фишка” – плавающий туннель.

Подводная магистраль будет пролегать на глубине 30 м. А ответственный за проект государственный орган «Норвежское управление автомобильных дорог» (NPRA) планирует завершить его строительство к 2050 году.

Как говорят конструкторы, термин «плавающий» вводит скорее в заблуждение. На самом деле эти бетонные туннели будут прикреплены ко дну с помощью тросов, а сверху будут поддерживаться понтонами. Проходить такая «транспортная труба» будет по всему юго-западному побережью Норвегии.

Разработчики рассказывают, что решили этот туннель «утопить», так как на подводном уровне морские волны теряют свою мощность, поэтому даже во время шторма раскачивать такую трубу практически не будет. Но, как отмечают инженеры, самые большие риски могут подстерегать конструкцию, когда в ней, к примеру, взорвется машина или на нее наткнется подводная лодка. Поэтому львиная доля времени на строительство – это испытания туннеля на прочность.