Зарплаты в промышленности выросли на 38%

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Одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий на рынке труда.
Об этом сообщает HeadHunter Украина.
Больше всего в этой отрасли Украине нужны:
В 2018 году уровень конкуренции на производственных сферах варьировался в среднем от 3 до 4 человек на место. Такая тенденция на нашем рынке труда не слишком отличается от общей. Для сравнения, сегодня на место ТОП-менеджера в Украине претендуют около 13 человек, а на работников в сфере медиа и юриспруденции – около шести.
В прошлом году острее всего дефицит кадров ощущали отрасли, связанные с производством продуктов питания, розничной торговлей, производством станков и комплектующих, непищевых товаров народного потребления.
Диапазон зарплат среди производственников сейчас достаточно большой. Все зависит от сферы деятельности компании, профессионализма и опыта работы соискателя. По оценкам экспертов, в 2018 году производственники стали получать на 38% больше, что несколько превышает общие тенденции на украинском рынке, где в среднем зарплата возросла примерно на 25-30%.
Также стоит отметить, что производственники сейчас одни из самых востребованных и за границей. Специалистов в этой области чаще всего ищут в Польше (8% от всех предложений) и Чехии (14%).
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