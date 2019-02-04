Зарплаты в промышленности выросли на 38%

Одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий на рынке труда.

Об этом сообщает HeadHunter Украина.

Больше всего в этой отрасли Украине нужны:

Пищевики: 22% вакансий от всех профессий.

Машиностроители: 21%.

Инженера: 16%.

Технологи: 15%.

Работники легкой промышленности: 10%.

В 2018 году уровень конкуренции на производственных сферах варьировался в среднем от 3 до 4 человек на место. Такая тенденция на нашем рынке труда не слишком отличается от общей. Для сравнения, сегодня на место ТОП-менеджера в Украине претендуют около 13 человек, а на работников в сфере медиа и юриспруденции – около шести.

В прошлом году острее всего дефицит кадров ощущали отрасли, связанные с производством продуктов питания, розничной торговлей, производством станков и комплектующих, непищевых товаров народного потребления.

Диапазон зарплат среди производственников сейчас достаточно большой. Все зависит от сферы деятельности компании, профессионализма и опыта работы соискателя. По оценкам экспертов, в 2018 году производственники стали получать на 38% больше, что несколько превышает общие тенденции на украинском рынке, где в среднем зарплата возросла примерно на 25-30%.

Также стоит отметить, что производственники сейчас одни из самых востребованных и за границей. Специалистов в этой области чаще всего ищут в Польше (8% от всех предложений) и Чехии (14%).