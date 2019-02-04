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Еврокомиссия запретила слияние Siemens и Alstom

Еврокомиссия запретила слияние Siemens и Alstom

Европейская комиссия запретила слияние железнодорожных активов немецкой компании Siemens и французской Alstom.

Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Как сообщается, слияние нанесло бы ущерб конкуренции на рынках систем железнодорожной сигнализации и высокоскоростных поездов.

“Стороны не предложили средств правовой защиты, достаточных для решения этих проблем”, – говорится в сообщении.

Компании Siemens и Alstom выразили сожаление в связи с решением Еврокомиссии.

В свою очередь в пресс-службе Siemens отметили, что пакет средств правовой защиты по сделке был широким и учитывал все опасения, высказанные комиссией.

О намерении объединить производителя железнодорожной техники Siemens Mobility французской Alstom стало известно в 2017 году. Власти Германии и Франции поддерживали идею слияния.

По материалам РБК-Украина
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