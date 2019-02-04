Состояния трех самых богатых украинцев превышают 6% ВВП страны - Всемирный банк

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В 2017 году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц превышала 6% ВВП Украины.
Об этом заявил вице-президент Всемирного Банка, занимающийся странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.
“Это почти вдвое больше, чем в России и втрое больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей к ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способным полностью раскрыть потенциал человеческого капитала”, – говорится в исследовании Всемирного Банка.
“Если посмотреть на США – это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния”, – добавил Мюллер.
По его словам, без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать уровень Польши.
Мюллер отметил, что Украина задержала проведение реформ на десятилетия и на сегодня остается ряд проблем, требующих решения.
Среди факторов, которые ограничивают рост Украины, вице-президент Всемирного Банка назвал:
В исследовании ВБ говорится о том, что поздние и неполные реформы привели к многочисленным искажениям рынка труда и создали широкие возможности для концентрации избыточных доходов.
Украине нужно провести такие приоритетные реформы:
Первая – откорректировать фискальную политику так, чтобы лучше поддерживать частный сектор. “На сегодня доля государства слишком высока в тех секторах, где она нужна, и недостаточна – в тех секторах, где это имеет смысл”, – говорится в исследовании. Стоит усовершенствовать использование объектов государственной собственности и управление ими.
Вторая – улучшить логистику, включая пересмотр тарифов на железнодорожные перевозки. Устранить логистические узкие места в речной и портовой инфраструктуре.
Третья – отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Четвертая – укрепить судебную систему, антикоррупционные институты и способность АМКУ выполнять законы и оптимизировать государственную поддержку предприятий для минимизации искажения конкуренции.
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