В 2019 году появятся Android-устройства с 3D-технологией распознавания лиц

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Lumentum Holdings заявила, что в этом году производители Android-смартфонов начнут выпуск устройств с технологией распознавания лиц, подобной используемой в последних версиях iPhone.
Около 80 % дохода компания Lumentum получает от выпуска продуктов для систем волоконно-оптической связи и 3D-сканеров. Рынок смартфонов она освоила благодаря росту спроса на поверхностно-излучающие лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL), которые поддерживают функции Face ID, Animoji и портретного режима в последних моделях iPhone компании Apple.
В прошлом году Lumentum приобрела компанию Oclaro, чтобы укрепить свои позиции в противостоянии с конкурирующей корпорацией Finisar, которая тоже поставляет 3D-сенсоры для Apple.
Заключение новых контрактов на поставку компонентов для систем распознавания лиц с 3D-зондированием с производителями телефонов на Android может помочь Lumentum снизить свою зависимость от Apple, которая в ходе последнего квартального отчёта предупредила о падении продаж смартфонов в Китае.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В представительстве ЕС ответили, есть ли у Украины шансы стать кандидатом в члены ЕСВчера, 13:00 - 1845 27
«Укрзализныця»: стоимость билетов следует поднять в два разаПозавчера, 21:30 - 1851 21
Правительство - не Хогвартс, у нас нет волшебной палочки, чтобы отремонтировать все дороги, - ОмелянВчера, 12:15 - 1013 17
Субсидия не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности - КабминВчера, 10:00 - 938 13
В правительстве разъяснили, надо ли платить за доначисления коммуналкиВчера, 14:30 - 860 12
НБУ назвал банки с наибольшим притоком и оттоком депозитов за 2018 год (инфографика)Вчера, 12:00 - 6564 5
Эксперт дал прогноз влияния закона о валюте на курс гривныВчера, 08:00 - 3953
После выборов гривна может обвалиться, - экономистВчера, 21:00 - 2639 3
Украинцы приобрели $1 миллион онлайн за деньВчера, 14:00 - 2000 4
В представительстве ЕС ответили, есть ли у Украины шансы стать кандидатом в члены ЕСВчера, 13:00 - 1845 27
Медики создали таблетку с реактивным двигателемПозавчера, 17:10 - 564
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1465 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2095 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2723
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2379