В 2019 году появятся Android-устройства с 3D-технологией распознавания лиц

Компания Lumentum Holdings заявила, что в этом году производители Android-смартфонов начнут выпуск устройств с технологией распознавания лиц, подобной используемой в последних версиях iPhone.

Около 80 % дохода компания Lumentum получает от выпуска продуктов для систем волоконно-оптической связи и 3D-сканеров. Рынок смартфонов она освоила благодаря росту спроса на поверхностно-излучающие лазеры с вертикальным резонатором (VCSEL), которые поддерживают функции Face ID, Animoji и портретного режима в последних моделях iPhone компании Apple.

В прошлом году Lumentum приобрела компанию Oclaro, чтобы укрепить свои позиции в противостоянии с конкурирующей корпорацией Finisar, которая тоже поставляет 3D-сенсоры для Apple.

Заключение новых контрактов на поставку компонентов для систем распознавания лиц с 3D-зондированием с производителями телефонов на Android может помочь Lumentum снизить свою зависимость от Apple, которая в ходе последнего квартального отчёта предупредила о падении продаж смартфонов в Китае.