За сколько можно продать редкий автомобиль

В американском городе Скоттсдейл в прошлом месяце прошел популярный аукцион классических и редких автомобилей. Автолюбителям предложили много очень интересных лотов. Вот десять самых дорогих машин, которые были проданы в 2019 году в Скоттсдейле.

1. Ferrari 250 GT SWB Coupe 1963 — 7 595 000 долларов

Самым дорогим лотом стал Ferrari 250 GT SWB Coupe 1963 года. За него заплатили 7 595 000 долларов. В свое время было выпущено 96 единиц этой модели.

2. Ferrari 250 GT TdF Coupe 1958 — 5 890 000 долларов

Ferrari 250 GT TdF Coupe был создан в честь французской веломногодневки Тур де Франс. Всего было выпущено 36 единиц этой модели.

3. Ferrari 250 MM Spider 1953 — 5 395 000 долларов

Итальянцы построили 12 единиц этой модели. За одну из них в прошлом месяце заплатили 5 395 000 долларов.

4. Ferrari 288 GTO Coupe 1985 — 3 360 000 долларов

Когда-то было построено всего 272 единиц этой модели. Выставленный на аукцион суперкар имел очень маленький пробег и был в отличном состоянии.

5. Maserati A6G 2000 Spider 1951 — 2 755 000 долларов

В наши дни найти Maserati A6G 2000 Spider – настоящая удача. Не удивительно поэтому, что на аукционе его оценили в 2 755 000 долларов.