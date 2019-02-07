За сколько можно продать редкий автомобиль

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В американском городе Скоттсдейл в прошлом месяце прошел популярный аукцион классических и редких автомобилей. Автолюбителям предложили много очень интересных лотов. Вот десять самых дорогих машин, которые были проданы в 2019 году в Скоттсдейле.
1. Ferrari 250 GT SWB Coupe 1963 — 7 595 000 долларов
Самым дорогим лотом стал Ferrari 250 GT SWB Coupe 1963 года. За него заплатили 7 595 000 долларов. В свое время было выпущено 96 единиц этой модели.
2. Ferrari 250 GT TdF Coupe 1958 — 5 890 000 долларов
Ferrari 250 GT TdF Coupe был создан в честь французской веломногодневки Тур де Франс. Всего было выпущено 36 единиц этой модели.
3. Ferrari 250 MM Spider 1953 — 5 395 000 долларов
Итальянцы построили 12 единиц этой модели. За одну из них в прошлом месяце заплатили 5 395 000 долларов.
4. Ferrari 288 GTO Coupe 1985 — 3 360 000 долларов
Когда-то было построено всего 272 единиц этой модели. Выставленный на аукцион суперкар имел очень маленький пробег и был в отличном состоянии.
5. Maserati A6G 2000 Spider 1951 — 2 755 000 долларов
В наши дни найти Maserati A6G 2000 Spider – настоящая удача. Не удивительно поэтому, что на аукционе его оценили в 2 755 000 долларов.
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