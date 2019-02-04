Сегодня в Харькове подняли цены на транспорт.

Это решение было принято вчера. Директор Департамента экономики Михаил Фатеев объяснил, что цена билета выросла из-за того, что действующий тариф не возмещает экономически обоснованных затрат.

«Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут, как и раньше, ездить бесплатно. В метро количество льготников меньше, но они также сохранят свою льготу», – сказал Фатеев.

Стоимость проезда в транспорте в городах Украины:

Киев – 8 гривен.

Харьков – 6 гривен (с 7 февраля).

Одесса – 5 гривен (с декабря 2018 года).