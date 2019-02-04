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В Харькове подняли цены на транспорт

В Харькове подняли цены на транспорт

Сегодня в Харькове подняли цены на транспорт.

Это решение было принято вчера. Директор Департамента экономики Михаил Фатеев объяснил, что цена билета выросла из-за того, что действующий тариф не возмещает экономически обоснованных затрат.

«Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут, как и раньше, ездить бесплатно. В метро количество льготников меньше, но они также сохранят свою льготу», – сказал Фатеев.

Стоимость проезда в транспорте в городах Украины:

  • Киев – 8 гривен.
  • Харьков – 6 гривен (с 7 февраля).
  • Одесса – 5 гривен (с декабря 2018 года).
  • Львов – 8 гривен.
По материалам Finance.UA
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