Samsung предложил прятать камеру в стилус

У Samsung нашлось новое решение, которое, правда, подойдёт не всем её моделям, а лишь представителям семейства Galaxy Note. Дело в том, что встраивать фотомодуль предлагается в стилус S Pen.

На днях Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) выдало корпорации Samsung Electronics патент на электронное перо, в верхнюю часть которого встроена камера. Такая конструкция не только избавит смартфон от любого рода вырезов, но и позволит оснащать фотомодули продвинутыми системами линз, обеспечивающими полноценный оптический зум.

Для управления приближением предполагается оборудовать стилус отдельной кнопкой. Количество, тип и взаиморасположение линз может варьироваться, при этом разработчикам не придётся беспокоиться, что сложная оптическая система сделает толщину мобильного устройства непомерно большой.

В 2018 году Samsung существенно усовершенствовала S Pen, наделив его функцией беспроводного пульта дистанционного управления смартфоном посредством Bluetooth и встроенным суперконденсатором, перезаряжающимся всего за минуту для последующей работы в течение получаса. В числе новых возможностей стилуса оказалось открытие приложения камеры нажатием кнопки.