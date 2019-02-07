Samsung предложил прятать камеру в стилус

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
У Samsung нашлось новое решение, которое, правда, подойдёт не всем её моделям, а лишь представителям семейства Galaxy Note. Дело в том, что встраивать фотомодуль предлагается в стилус S Pen.
На днях Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) выдало корпорации Samsung Electronics патент на электронное перо, в верхнюю часть которого встроена камера. Такая конструкция не только избавит смартфон от любого рода вырезов, но и позволит оснащать фотомодули продвинутыми системами линз, обеспечивающими полноценный оптический зум.
Для управления приближением предполагается оборудовать стилус отдельной кнопкой. Количество, тип и взаиморасположение линз может варьироваться, при этом разработчикам не придётся беспокоиться, что сложная оптическая система сделает толщину мобильного устройства непомерно большой.
В 2018 году Samsung существенно усовершенствовала S Pen, наделив его функцией беспроводного пульта дистанционного управления смартфоном посредством Bluetooth и встроенным суперконденсатором, перезаряжающимся всего за минуту для последующей работы в течение получаса. В числе новых возможностей стилуса оказалось открытие приложения камеры нажатием кнопки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий - ПорошенкоВчера, 18:00 - 550 32
У кого будут забирать субсидиюВчера, 14:00 - 22142 12
Boeing подключилась к попыткам выпустить первый сверхзвуковой бизнес-самолетПозавчера, 23:00 - 976 10
Представлена европейская версия обновленного Volkswagen PassatВчера, 01:00 - 7887 4
Эксперты назвали самые дорогие города мираВчера, 10:00 - 1792 3
У кого будут забирать субсидиюВчера, 14:00 - 22142 12
Представлена европейская версия обновленного Volkswagen PassatВчера, 01:00 - 7887 4
НБУ: Приватбанк остается основным кредитором населения (инфографика)Вчера, 12:00 - 3214 2
Эксперты назвали самые дорогие города мираВчера, 10:00 - 1792 3
Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% не отразится на курсе гривны - банкирыВчера, 08:00 - 1674 1
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 823
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1669 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2285 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2854
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2501