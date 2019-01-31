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На ремонт двух трасс выделили полмиллиарда

На ремонт двух трасс выделили полмиллиарда

Правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривень на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он сообщает, что это решение – реакция на возмущение людей. По словам министра, Укравтодор на этой неделе завершит их обследование и немедленно приступит к аварийному ремонту.

“Также сегодня правительство одобрило распределение финансирования перечня дорог за счет Дорожного фонда, который в этом году составляет 50,1 млрд грн. Эти дороги ремонтировали давно, и они не входят в список дорог, отремонтированных правительствами Яценюка і Гройсмана. Это одни из самых важных магистралей Украины, их нужно содержать соответственно”, – отметил министр.

Омелян также поблагодарил плательщиков налогов.

По материалам Finance.UA
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