Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Google выпустила новое расширение для проверки надежности паролей

Google выпустила новое расширение для проверки надежности паролей

Google выпустила расширение Password Checkup для Chrome. Приложение сообщает пользователю, безопасен ли установленный им пароль.

Об этом говорится в сообщении компании.

Для определения безопасности пароля программа проверяет его по базам данных 4 миллиардов комбинаций, о которых уже знают злоумышленники.

Если компании станет известно о новых утечках и пароль окажется скомпрометирован, пользователь получит сообщение при входе в аккаунт с любого устройства.

В Google утверждают, что расширение не собирает информацию о паролях, аккаунтах и устройствах, но “отправляет анонимные сведения о том, как часто встречаются опасные учетные данные, с какими доменами они связаны и меняют ли пользователи пароли при получении сообщений”.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина