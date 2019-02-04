Google выпустила новое расширение для проверки надежности паролей

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Google выпустила расширение Password Checkup для Chrome. Приложение сообщает пользователю, безопасен ли установленный им пароль.
Об этом говорится в сообщении компании.
Для определения безопасности пароля программа проверяет его по базам данных 4 миллиардов комбинаций, о которых уже знают злоумышленники.
Если компании станет известно о новых утечках и пароль окажется скомпрометирован, пользователь получит сообщение при входе в аккаунт с любого устройства.
В Google утверждают, что расширение не собирает информацию о паролях, аккаунтах и устройствах, но “отправляет анонимные сведения о том, как часто встречаются опасные учетные данные, с какими доменами они связаны и меняют ли пользователи пароли при получении сообщений”.
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