Google выпустила новое расширение для проверки надежности паролей

Google выпустила расширение Password Checkup для Chrome. Приложение сообщает пользователю, безопасен ли установленный им пароль.

Об этом говорится в сообщении компании.

Для определения безопасности пароля программа проверяет его по базам данных 4 миллиардов комбинаций, о которых уже знают злоумышленники.

Если компании станет известно о новых утечках и пароль окажется скомпрометирован, пользователь получит сообщение при входе в аккаунт с любого устройства.

В Google утверждают, что расширение не собирает информацию о паролях, аккаунтах и устройствах, но “отправляет анонимные сведения о том, как часто встречаются опасные учетные данные, с какими доменами они связаны и меняют ли пользователи пароли при получении сообщений”.