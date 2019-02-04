Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 30 0

В Таиланде начали продавать электрокары-амфибии

В Таиланде начали продавать электрокары-амфибии

В Таиланде стартовали продажи компактного электрокара-амфибии Fomm One, который разработал бывший инженер Toyota. Автомобиль был разработан для спасения в случае цунами.

Тайцы могут приобрести электрокар за 664 тысячи бат или ориентировочно за $21 000, пишет FoxNews.

Fomm One получил полностью водонепроницаемую батарею и трансмиссию, которая обеспечивает дальность до 160 километров на одном заряде, а максимальная скорость составляет всего 80 км/ч.

Конструктор электрокара утверждает, что технически это не амфибия, и возможность держаться на воде предусмотрена на случай форс-мажора. Он может перемещаться по воде на очень низких скоростях.

В компании считают, что автомобиль будет особенно популярен в Таиланде, поскольку множество улиц и районов страны буквально заливает водой в сезон дождей.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина