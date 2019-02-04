В Таиланде начали продавать электрокары-амфибии

В Таиланде стартовали продажи компактного электрокара-амфибии Fomm One, который разработал бывший инженер Toyota. Автомобиль был разработан для спасения в случае цунами.

Тайцы могут приобрести электрокар за 664 тысячи бат или ориентировочно за $21 000, пишет FoxNews.

Fomm One получил полностью водонепроницаемую батарею и трансмиссию, которая обеспечивает дальность до 160 километров на одном заряде, а максимальная скорость составляет всего 80 км/ч.

Конструктор электрокара утверждает, что технически это не амфибия, и возможность держаться на воде предусмотрена на случай форс-мажора. Он может перемещаться по воде на очень низких скоростях.

В компании считают, что автомобиль будет особенно популярен в Таиланде, поскольку множество улиц и районов страны буквально заливает водой в сезон дождей.