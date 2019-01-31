Укрзализныця готова присоединиться к расширению транспортных коридоров ЕС - Кравцов

Укрзализныця готова присоединиться к расширению транспортных коридоров ЕС с государствами «Восточного партнерства».

Об этом сказал председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

“Укрзализныця готова присоединиться к расширению стратегических транспортных коридоров ЕС с государствами «Восточного партнерства». В рамках проекта планируется провести модернизацию и электрификацию стратегически важных направлений”, – отметил Кравцов.

По его словам, в последние годы Укрзализныця инвестирует значительное количество собственных средств в развитие инфраструктуры. В то же время привлечение средств Евросоюза на эти проекты позволило бы значительно укрепить транзитный потенциал нашего государства.

В прошлом году, рассказал Кравцов, с 16,9 млрд грн капитальных инвестиций около 5 млрд грн Укрзализныця направила именно на развитие железнодорожной инфраструктуры. В случае выделения Еврокомиссией средств на железнодорожные проекты Укрзализныця готова реализовать их качественно и в сжатые сроки.

В частности, сообщил он, в соответствии с разработанным Еврокомиссией планом предполагается реализовать 9 железнодорожных проектов. Среди них модернизация участка Ковель – Ягодин – Госграница с будущей электрификацией, реконструкция пути на станции Подборцы, строительство новой тяговой подстанции на станции Раздельная, электрификация участка Бердичев – Коростень – Бережесть, увеличение пропускной способности на участке Гребенка – Полтава.

В Укрзализныце напомнили, что в январе 2019 года Еврокомиссия приняла решение о выделении 13 млрд евро на расширение стратегических транспортных коридоров ЕС с соседними с Евросоюзом государствами «Восточного партнерства». На железнодорожные проекты планируется потратить 2 млрд евро. Согласно инвестиционному плану действий в странах «Восточного партнерства» Украина может получить на инвестпроекты, предусматривающие улучшение железнодорожной инфраструктуры, 850 миллионов евро.