Услуга Apple Pay стала доступна еще в одном банке

Клиенты украинского банка Укрсиббанк отныне могут оплачивать свои покупки с помощью iPhone. Этот банк тоже поддерживает платежный сервис Apple Pay.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

С 5 февраля владельцы карт Mastercard могут пользоваться бесконтактной оплатой через Apple Pay. Чтобы выполнить оплату при помощи мобильного или смарт-часов, нужно привязать банковскую карту через официальное мобильное приложение Apple Pay.

При помощи Apple Pay можно платить везде, где есть значок бесконтактной оплаты Apple Pay. Также можно совершать платежи в мобильных приложениях и в интернете через браузер Safari.

В Украине услуга Apple Pay доступна для клиентов 6 банков: