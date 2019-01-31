Услуга Apple Pay стала доступна еще в одном банке

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Клиенты украинского банка Укрсиббанк отныне могут оплачивать свои покупки с помощью iPhone. Этот банк тоже поддерживает платежный сервис Apple Pay.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
С 5 февраля владельцы карт Mastercard могут пользоваться бесконтактной оплатой через Apple Pay. Чтобы выполнить оплату при помощи мобильного или смарт-часов, нужно привязать банковскую карту через официальное мобильное приложение Apple Pay.
При помощи Apple Pay можно платить везде, где есть значок бесконтактной оплаты Apple Pay. Также можно совершать платежи в мобильных приложениях и в интернете через браузер Safari.
В Украине услуга Apple Pay доступна для клиентов 6 банков:
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