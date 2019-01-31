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Мошенники придумали новый способ обманывать платежные терминалы и вводить в убытки компании, которым они принадлежат. Вместо настоящих денег в аппараты стали засовывать черный картон с голограммными полосками, который воспринимается купюроприемниками, как настоящие 500 грн.
О новом способе в своем Telegram-канале написал один из основателей FinTech Band Дмитрий Дубилет.
И сразу уточнил: чтобы платежный терминал воспринял картонки как настоящие деньги и принял их на счет, жулики воздействуют на технику каким-то специальным устройством. Каким именно — неизвестно. После такого пополнения карточного счета владелец счета сразу же снимает наличные в банкомате. Конечно же, неподдельные — настоящие.
От нового мошенничества пострадал один из крупных операторов платежных терминалов (имя не раскрывается). В его аппаратах было найдено резанного картона на 60 тыс. грн.
После этого ЧП все крупные компании, обслуживающие терминалы, тестировали свои устройства, пытаясь понять, при помощи какого приема и аппарата мошенникам удается обмануть купюроприемник. Однако до сих пор не разгадали этот секрет. Так что платежники до сих пор в опасности.
«В чем именно заключается схема, и как работает технология — установить нам так и не удалось. Мы неделю тестировали все возможные способы использования подделки, пробовали ее вставлять в различные типы купюроприемников, отдельно и вместе с подлинной купюрой. Но нам так до сих пор и не удалось повторить «успех» мошенников. Причем мне известно, что этого не смогли сделать и эксперты компании, обнаружившей у себя подделки», — рассказал технический специалист крупной компании-владельца сети платежных терминалов.
Он добавил, что подделка сделана из плотной глянцевой бумаги, похожей на ту, которую используют при печати журналов. А на месте, где у подлинника располагается защитная полоса, наклеена узкая лента фольги. Однако даже размеры настоящей купюры номиналом 500 грн. и подделки не совпадают.
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