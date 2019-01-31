Deutsche Bank намерен уйти из Восточной Европы

Крупнейший банк Германии прекращает бизнес с клиентами в Восточной Европе из-за скандала, связанного с отмыванием денег в Danske Bank.

Об этом сообщает NTV.

Финансовый конгломерат был замешан в незаконной деятельности в качестве банка-корреспондента и содействии клиентам из Восточной Европы в отмывании денег через оффшорные юрисдикции. Известно, что только для эстонского филиала Danske Bank, находящегося в центре скандала, до 2015 года обработал транзакции на сумму около 150 миллиардов евро.

В Deutsche Bank убеждены, что сотрудничество с финансовыми институтами из Восточной Европы бросает тень на его репутацию. Об этом заявил служащий банка Штефан Вилкен (Stephan Wilken), выступая перед комитетом Европарламента в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Deutsche Bank извлек урок и стал намного осторожнее. Например, с 2016 года уменьшил количество своих клиентов из РФ и нескольких стран Восточной Европы примерно на 60%. Корреспондентские банковские отношения с клиентами в Эстонии, Латвии и Молдове полностью прекращены, а в Литве сокращено число клиентов на три четверти.