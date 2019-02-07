В прошлом году Украина вошла в топ-20 стран по открытию новых авиамаршрутов

В прошлом году Украина вошла в топ-20 стран по открытию новых авиационных маршрутов, поскольку только отечественные перевозчики открыли 17 новых маршрутов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“На протяжении года украинскими перевозчиками открыто 17 новых регулярных маршрутов, расширилось присутствие на украинском рынке и иностранных компаний. В 2018 году пять новых авиакомпаний начали регулярные полеты в Украину. В нашу страну выполняли полеты 38 иностранных авиакомпаний из 37 стран мира. В 2018 году Украина впервые вошла в топ-20 стран мира по открытию новых маршрутов”, – заявил министр.

По его словам, в прошлом году осуществляла перевозки 21 отечественная авиационная компания, среди которых лидерами были МАУ и “Роза ветров”, Azur Air Ukraine, Yanair и Bravo Airways. Международные перевозки осуществляли 10 авиакомпаний в 46 стран мира.

Кроме того, по его словам, прошлогодний пассажиропоток через аэропорты страны составил 20,5 млн пассажиров, что обеспечило рост на 24%. В частности поток пассажиров через аэропорт Киев-Жуляны вырос на 51,9%, Львов – на 47,9%, Борисполь – почти на 20%, Харьков – 19%, Одесса – 18%. Наибольший рост – Черновцы – на 53%. В целом пассажиропоток через аэропорты Украины вырос в 1,5 раза по сравнению с докризисным 2013 годом.

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