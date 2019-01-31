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По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», автогаз продолжает стремительно дешеветь в рознице. За последние сутки стоимость на легальных заправках упала на 20 копеек за литр.
Сейчас цена в среднем 10,99 грн за литр.
Как указывают эксперты, последний раз такие цены были на заправках в июле 2017 года.
После того сниженный пропан-бутан в рознице ни разу не опускался ниже уровня 12,5 грн./л.
Стоимость автогаза на заправках Киева и области 5 февраля:
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