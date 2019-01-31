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Автогаз продолжает стремительно дешеветь в рознице

Автогаз продолжает стремительно дешеветь в рознице

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», автогаз продолжает стремительно дешеветь в рознице. За последние сутки стоимость на легальных заправках упала на 20 копеек за литр.

Сейчас цена в среднем 10,99 грн за литр.

Как указывают эксперты, последний раз такие цены были на заправках в июле 2017 года.

После того сниженный пропан-бутан в рознице ни разу не опускался ниже уровня 12,5 грн./л.

Стоимость автогаза на заправках Киева и области 5 февраля:

  • “Укрнафта”, “Авиас” – 17 грн /л.
  • “Окко” и Wog – по 11,3 и 11,29 грн./л.
  • В Киевской области топливо продают даже ниже 10 грн./л.
По материалам УБР
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