Наибольший ТРЦ Respublika Фирташа смогли продать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе “голландского” аукциона продал права требований по двум кредитам, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika.

Об этом говорится на странице лота в системе “ProZorro.Продажи”.

Победителем торгов стала компания “Солтекс Капитал”. Победитель аукциона заплатит за недостроенный ТРЦ 777,131 млн грн.

В аукционе участвовали три компании, впрочем, от двух из них заявки в ходе торгов не поступали.

Кроме недостроенного ТРЦ в залоге банка находилась ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika был олигарх Дмитрий Фирташ. Актив находился в залоге по кредитам банка-банкрота “Надра”.

Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром “Солтекс Капитал” является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Уполномоченные лица – Андрей Лехицкий и Василий Астион.

Уставный капитал ООО “Солтекс капитал” составляет 3,1 млн грн. Вид деятельности предприятия – “Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов”.