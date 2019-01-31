Наибольший ТРЦ Respublika Фирташа смогли продать

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе “голландского” аукциона продал права требований по двум кредитам, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika.
Об этом говорится на странице лота в системе “ProZorro.Продажи”.
Победителем торгов стала компания “Солтекс Капитал”. Победитель аукциона заплатит за недостроенный ТРЦ 777,131 млн грн.
В аукционе участвовали три компании, впрочем, от двух из них заявки в ходе торгов не поступали.
Кроме недостроенного ТРЦ в залоге банка находилась ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.
Инвестором проекта ТРЦ Respublika был олигарх Дмитрий Фирташ. Актив находился в залоге по кредитам банка-банкрота “Надра”.
Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром “Солтекс Капитал” является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Уполномоченные лица – Андрей Лехицкий и Василий Астион.
Уставный капитал ООО “Солтекс капитал” составляет 3,1 млн грн. Вид деятельности предприятия – “Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов”.
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