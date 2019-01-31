Молодым ученым увеличили размер премии в 6 раз

Верховная Рада увеличила количество премий молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок.

Согласно постановлению, премии увеличены с 20 до 30 на сумму с 20 000 гривен до 120 000 гривен каждая.

Размер премии составляет 60 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, следующего за годом подачи работ на получение премии.

С 2007 года ежегодно присуждалась премия Верховной Рады Украины размером 20 тысяч гривен, однако с тех пор инфляция существенно нивелировала финансовую составляющую этой премии. Сегодня часть премии тратится только на оформление документов, и поэтому нардепы решили поднять престиж премии, существенно увеличив ее размер.

Мои Fiнансы:

Кто может получить премию?

Премия присуждается ежегодно молодым ученым в возрасте до 35 лет, если ученый имеет высшее образование не ниже уровня Магистра.

Премия присуждается ученому, который имеет степень доктора наук и в возрасте до 40 лет.

Когда закон начнет действовать?