Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларов

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После внезапной смерти основателя биржи криптовалют, средства на миллионы долларов оказались недоступными. Этот человек был единственным, кто знал пароль для доступа к этим средствам.
Об этом сообщает NHK World.
Как заявили представители крупнейшей в Канаде бирже криптовалют QuadrigaCX, ее основатель и президент Джеральд Коттен внезапно умер в Индии в декабре прошлого года в возрасте 30 лет.
СМИ США и Индии сообщают, что Коттен был единственным человеком, который знал пароль к так называемому “оффлайн-кошельку”.
Даже эксперты, нанятые вдовой Коттена, не смогли получить доступ.
В результате около 115 тысяч клиентов компании не могут получить доступ к своим финансам на общую сумму 190 миллионов долларов.
Представители биржи заявили, что попросили суд в Канаде о защите от кредиторов. Вдова Коттена предоставила суду свидетельство о смерти мужа.
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