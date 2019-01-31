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Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларов

Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларов

После внезапной смерти основателя биржи криптовалют, средства на миллионы долларов оказались недоступными. Этот человек был единственным, кто знал пароль для доступа к этим средствам.

Об этом сообщает NHK World.

Как заявили представители крупнейшей в Канаде бирже криптовалют QuadrigaCX, ее основатель и президент Джеральд Коттен внезапно умер в Индии в декабре прошлого года в возрасте 30 лет.

СМИ США и Индии сообщают, что Коттен был единственным человеком, который знал пароль к так называемому “оффлайн-кошельку”.

Даже эксперты, нанятые вдовой Коттена, не смогли получить доступ.

В результате около 115 тысяч клиентов компании не могут получить доступ к своим финансам на общую сумму 190 миллионов долларов.

Представители биржи заявили, что попросили суд в Канаде о защите от кредиторов. Вдова Коттена предоставила суду свидетельство о смерти мужа.

По материалам УКРИНФОРМ
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