В Киеве подорожали квартиры

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В января 2019 года средняя стоимость квартир в киевских новостройках выросла по сравнению с декабрем-2018 на 0,5% – до 24 587 грн за квадратный метр.
Уменьшение средних цен наблюдалось лишь в Подольском районе – на 0,9%. В других районах рост составил от 0,5% в Оболонском до 1,8% в Голосеевском и Святошинском.
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 41% и эконом-класса – 26%. Доля новостроек бизнес-класса – 23%, премиум-класса – 10% от общего количества.
В январе большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 18%, Шевченковском – 14%, Соломенском и Дарницком – по 13%, Печерском – 11% районах. Меньшее количество новостроек в Днепровском – 8%, в Деснянском, Святошинском и Подольском – по 6%, Оболонском районе – 5%.
В январе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1247 долларов за кв. м. Относительно декабря средняя цена увеличилась на 0,1%.
В национальной валюте стоимость квартир уменьшилась на 1%, до 34639 грн/кв.м, что произошло за счет укрепления курса гривны.
За прошедший месяц в национальной валюте зафиксировано увеличение средних цен в Оболонском на 1%, в Днепровском на 0,4%, Шевченковском на 0,3% и Подольском на 0,2%. В других административных районах Киева зафиксировано снижение – от 0,4% в Деснянском до 4,1% в Соломенском.
В долларовом эквиваленте средняя цена уменьшилась в Соломенском районе на 3,1%, в других административных районах увеличилась, от 0,3% в Печерском до 2,1% в Оболонском. Предложение квартир относительно января 2018 уменьшилось на 17,6%.
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