В WhatsApp появилась функция дополнительной защиты

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В WhatsApp появилась дополнительная система защиты для владельцев устройств Apple.
Это следует из данных при обновлении приложения.
Новая версия мессенджера уже появилась в AppStore.
Теперь разблокировать мессенджер можно, используя Touch ID или Face ID.
Биометрическую систему пользователь сможет включить по собственному желанию, приложение будет блокироваться в зависимости от настроек сразу после выхода из мессенджера или через выбранный временной промежуток.
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