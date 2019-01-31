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В WhatsApp появилась функция дополнительной защиты

В WhatsApp появилась функция дополнительной защиты

В WhatsApp появилась дополнительная система защиты для владельцев устройств Apple.

Это следует из данных при обновлении приложения.

Новая версия мессенджера уже появилась в AppStore.

Теперь разблокировать мессенджер можно, используя Touch ID или Face ID.

Биометрическую систему пользователь сможет включить по собственному желанию, приложение будет блокироваться в зависимости от настроек сразу после выхода из мессенджера или через выбранный временной промежуток.

По материалам Комментарии
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