В WhatsApp появилась функция дополнительной защиты

В WhatsApp появилась дополнительная система защиты для владельцев устройств Apple.

Это следует из данных при обновлении приложения.

Новая версия мессенджера уже появилась в AppStore.

Теперь разблокировать мессенджер можно, используя Touch ID или Face ID.

Биометрическую систему пользователь сможет включить по собственному желанию, приложение будет блокироваться в зависимости от настроек сразу после выхода из мессенджера или через выбранный временной промежуток.