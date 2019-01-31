Работа в «Центре Биржевых Технологий»: лучшие сотрудники путешествуют за счет компании

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Деятельность, которая приносит доход и оставляет свободное время, достаточные для путешествий — это ли не мечта для большинства? А что вы скажете о работе, которая позволяет путешествовать бесплатно? Именно такой является работа в Центре Биржевых Технологий — международной группе компаний по финансовому консультированию. Во всех представительствах ГК ЦБТ действует система поощрений для самых инициативных и результативных.
Сотрудники компании имеют стабильно высокий доход, но, тем не менее, денежные премии были и остаются эффективным инструментом в этой системе. Безусловно, радуют и подарки, такие как новинки Apple и, особенно, путешествия: на море, в горы, в мировые бизнес-столицы. Последний вариант выбрал Дмитрий Ротарь — руководитель филиала ЦБТ-Черновцы, показавшего высокие результаты в 2018-м году.
Дмитрий Ротарь давно мечтал побывать во Франкфурте-на-Майне, а точнее на Франкфуртской бирже — одной из крупнейших мировых бирж.
Профессиональный трейдер, чьим орудием труда является компьютер и смартфон, Ротарь хотел прикоснуться к истокам трейдинга и познакомится со своими немецкими коллегами, которые до сих пор, уже в XXI веке, торгуют «на биржевом паркете» как в XVI-м, открывают и закрывают сделки с помощью жестов и возгласов.
«Поездка была насыщенной и интересной, — поделился финансист после возвращения. — Я очень доволен, что побывал в международном финансовом центре и на его фондовой бирже». Одним из ярких впечатлений стали знаменитые бык и медведь — скульптуры, воплощающие дух трейдинга и две его уравновешивающие силы: Покупателей и Продавцов. Не упустил Дмитрий Ротарь возможности также побывать в Мюнхене — культурной столице Германии.
Путешествие было для него абсолютно бесплатным, что сделала возможным работа в Центре Биржевых Технологий.
Сеть офисов Центра Биржевых Технологий растет по всему миру, а сотрудники растут профессионально, передвигаясь на более высокие позиции. Поэтому «свежая кровь» и свежие мозги нужны всегда. Хотите работу в сфере финансов? Работу в современном офисе, комфортных условиях, с дружной командой? Если вы стремитесь к этому и готовы достигать своего личного максимума, ЦБТ ждет вас в своих рядах. Заходите на сайт компании и оставляйте резюме — HR свяжется с вами.
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