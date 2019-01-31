Harley-Davidson показала концепт электроскутера (видео)

Американская компания Harley-Davidson представила концепты электрического байка и скутера.

Новинки показали на X Games в штате Колорадо. Эти двухколесные транспортные средства требуют наличия прав у водителя.

Скутер не имеет сцепления. Его владелец может ездить без лицензии на управление мотоциклом.

Аккумуляторную батарею концепта можно извлекать вручную. Скутер можно заряжать через любую стандартную бытовую розетку.

Второй похож на горный велосипед. Модель, по словам производителей, “воплощает необузданные эмоции” благодаря уникальным конструкциям.

Технических характеристик транспортных средств производители пока не разглашают. Вероятно, электроцикл сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с. В городских условиях сможет проехать почти 180 км от одной зарядки.

Новые электрические мотоциклы появятся этой осенью в Северной Америке и Западной Европе. Будут стоить около $28 тыс.