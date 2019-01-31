В аэропорту "Борисполь" назвали сроки запуска терминала F

Запуск терминала F в аэропорту “Борисполь” запланирован на весну 2019 года. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

По его словам, запуск терминала F запланирован на эту весну. Он также добавил, что этот терминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты.

Отметим, в ноябре в интервью РБК-Украина Рябикин рассказал, что терминал F возобновит работу в конце марта 2019 года. Он также отметил, что терминал точно будет обслуживать самолеты лоукостера Ryanair.

“Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал. Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ… Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы”, – подчеркнул Рябикин.

Он также рассказал, что новую взлетную полосу в “Борисполе” введут в эксплуатацию в 2022 году.

“Следующий год (2019, – ред.) уйдет на проектирование. А строительство займет два-три года. То есть проект будет реализован в 2022 году”, – подчеркнул Рябикин.