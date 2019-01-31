В Италии с марта введут базовый доход в размере 780 евро

Заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо представил первую из трех миллионов карт для получения нового базового дохода гражданами.

Об этом пишет ANSA.

Ди Майо заявил, что “государство снова стало другом граждан”. В то же время премьер-министр Джузеппе Конте сказал, что “теперь другие будут изучать нашу реформу”.

Карточка желтого цвета похожа на банковскую, но на ней нет имени.

Она обеспечит безработным и бедным гражданам ежемесячный доход в размере до 780 евро, в сочетании с профессиональной подготовкой. Соискателям предложат три рабочих места, прежде чем они потеряют право на “гражданскую зарплату”.

Подать заявку на открытие карты можно будет с 6 марта, сказал Ди Майо.

Базовый доход обещала ввести одна из партий-победительниц выборов – “Движение 5 звезд”. Ожидается, что итальянский бюджет только в 2019 году потратит на программу 7 млрд евро. По последним данным, итальянская экономика вошла в рецессию, а долг страны вырос до 133% ВВП – это наибольший показатель среди стран еврозоны после Греции.