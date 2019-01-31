На реконструкцию аэропорта "Винница" выделили 1 млрд грн

На реконструкцию аэропорта Винница в этом году выделят 1 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“На первую очередь реконструкции аэропорта Винница будет направлен миллиард гривен”, – сообщил министр.

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При этом руководитель “Укринфрапроект” Николай Божко добавил, что уже разработан проект реконструкции. Он предусматривает создание современного аэродромного комплекса.

По его словам, Винница демонстрирует большой потенциал роста пассажиропотока, а также грузоперевозок. Впрочем, до конца текущего года в планах ведомства – пустить первый рейс из реконструйованного аэропорта.