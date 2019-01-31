Определен топ-5 самых популярных схем вывода денег из банков

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Фонд гарантирования вкладов сообщает, что для вывода и хищения средств из банков их руководители и владельцы использовали несколько самых распространенных схем.
К 28 января стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляла 538,3 млрд грн, но их оценочная стоимость – в 5,5 раза меньше и составляет всего 93,9 млрд грн.
«Одним из факторов, который непосредственно влияет на этот показатель, являются умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые», – говорится в сообщении.
Схемы, с которыми чаще всего сталкивается Фонд в своей работе:
1. Кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия предметов обеспечения).
Среди примеров этой схемы ФГВФЛ приводит Фортуна-банк. Примерно 98% кредитного портфеля банка, ликвидацию которого начали в феврале 2017 года, составляют средства, выданные связанным лицам, всего на сумму 2,1 млрд грн. Из них более 1,5 млрд грн кредитов не имели обеспечения. По подобной схеме действовали и руководители Пивденкомбанка.
2. Смена владельца с помощью госрегистраторов и нотариусов.
Это схема, при которой регистрация прав собственности на недвижимое имущество осуществляется на основании фиктивных документов или решений суда, не вступивших в законную силу. Такая схема была применена в отношении банка «Контракт», Дельта Банка, Златобанка, Укринбанка, Родовид Банка, КСГ Банка и банка «Союз».
3. Покупка «мусорных» ценных бумаг.
Эта схема вывода ликвидных активов из банков стала одной из самых популярных. На балансе ликвидируемых банков, которые находятся в управлении Фонда гарантирования, учитываются «мусорные» ценные бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн. Это – почти 70% от общего объема портфеля ценных бумаг неплатежеспособных банков. Из них больше «мусорных» ценных бумаг, находящихся на балансе: Дельта Банка – на 2,95 млрд грн; банка «Хрещатик» – на 1,87 млрд грн; банка «Форум» – на 1,28 млрд грн; банка «Финансы и Кредит» – на 1,11 млрд грн; банка «Надра» – на 1 млрд грн.
4. Списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках.
Этим способом выведены средства 14 неплатежеспособных банков через Meinl Bank AG (Австрия), Bank Frick And Co.AG (Лихтенштейн), East-West United S.A., Bank Winter & Co.AC – на общую сумму $846,31 млн и 75,69 млн евро. Одним из таких примеров являются незаконные действия со средствами банков «Киевская Русь» и «Финансы и Кредит».
5. Хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.
Дельта Банк осуществил уступку задолженности ООО «Риал истейн компани» и ООО «Бони и Клайд» по договорам кредитной линии в пользу Аблонар Менеджер Лимитед и в своем балансе отразил сумму по этой операции в более $43,4 млн в банка East-West United S.A. Эти средства были «подтверждены» фиктивными SWIFT-сообщениями, напечатанными в Microsoft Word. Осуществление этой операции в итоге не было подтверждено банком East-West United S.A. На основании указанных договоров Аблонар Менеджер Лимитед «купил» право требования по кредитам на более $152,4 млн. Эти средства были списаны с корреспондентских счетов Дельта Банка.
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