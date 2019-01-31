Гостиный двор на Контрактовой окончательно стал государственным

Фонд госимущества 21 января 2019 года получил права собственности на здание «Гостиного двора» на Контрактовой площади.

Площадь памятника – 12 752 кв м.

Напомним, с 1994 года «Гостиный двор» общей площадью 9433 кв м находился в аренде «Укрреставрации». Срок аренды должен был закончиться в 2019 году.

В 2011 году премьер Николай Азаров постановлением Кабмина исключил здания «Гостиного двора» из списка памятников архитектуры. Это постановление суд в 2015 году признал незаконным и недействительным.

В феврале 2012 года Региональное отделение Фонда госимущества по городу Киеву предоставило согласие на проведение реконструкции «Гостиного двора». А исполком КГГА издал распоряжение, которым предоставил «Укрреставрации» право реконструировать здания «Гостиного двора» под торгово-офисный центр.

В 2014-2016 суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились. На сегодня «Гостиный двор» огражден забором. Здание находится в состоянии незавершенного строительства-реконструкции.

В мае 2018 года Верховный Суд Украины санкционировал возвращение сооружения Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве в государственную собственность. Таким образом была поддержана позиция регионального отделения Фонда госимущества и оставлено в силе постановление апелляционного хозяйственного суда.