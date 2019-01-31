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Гостиный двор на Контрактовой окончательно стал государственным

Гостиный двор на Контрактовой окончательно стал государственным

Фонд госимущества 21 января 2019 года получил права собственности на здание «Гостиного двора» на Контрактовой площади.

Площадь памятника – 12 752 кв м.

Напомним, с 1994 года «Гостиный двор» общей площадью 9433 кв м находился в аренде «Укрреставрации». Срок аренды должен был закончиться в 2019 году.

В 2011 году премьер Николай Азаров постановлением Кабмина исключил здания «Гостиного двора» из списка памятников архитектуры. Это постановление суд в 2015 году признал незаконным и недействительным.

В феврале 2012 года Региональное отделение Фонда госимущества по городу Киеву предоставило согласие на проведение реконструкции «Гостиного двора». А исполком КГГА издал распоряжение, которым предоставил «Укрреставрации» право реконструировать здания «Гостиного двора» под торгово-офисный центр.

В 2014-2016 суды отменили разрешение на выполнение строительных работ, после чего работы прекратились. На сегодня «Гостиный двор» огражден забором. Здание находится в состоянии незавершенного строительства-реконструкции.

В мае 2018 года Верховный Суд Украины санкционировал возвращение сооружения Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве в государственную собственность. Таким образом была поддержана позиция регионального отделения Фонда госимущества и оставлено в силе постановление апелляционного хозяйственного суда.

По материалам Наші гроші
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