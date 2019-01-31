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На малой приватизации заработали уже 700 миллионов

На малой приватизации заработали уже 700 миллионов

Аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству почти 700 миллионов гривень.

Об этом сообщает Минэкономразвития в Twitter.

“Малая приватизация уже принесла государству почти 700 млн грн. Мы очень рады от того, что у нас высокий спрос на большинство объектов, в среднем 2,86 предложения на аукцион. Благодаря прозрачной конкуренции цены на лот растут на 80% и больше”, – говорится в сообщении.

Согласно Закону Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества”, который вступил в силу в марте, объектами малой приватизации становятся активы государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. На продажу выставляют Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти.

По материалам Економічна Правда
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