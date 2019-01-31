На малой приватизации заработали уже 700 миллионов

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Аукционы по малой приватизации через электронную систему ProZorro.Продажи принесли государству почти 700 миллионов гривень.
Об этом сообщает Минэкономразвития в Twitter.
“Малая приватизация уже принесла государству почти 700 млн грн. Мы очень рады от того, что у нас высокий спрос на большинство объектов, в среднем 2,86 предложения на аукцион. Благодаря прозрачной конкуренции цены на лот растут на 80% и больше”, – говорится в сообщении.
Согласно Закону Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества”, который вступил в силу в марте, объектами малой приватизации становятся активы государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. На продажу выставляют Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти.
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