Нафтогаз может установить счетчики за свой счет, если согласует Кабмин

Нафтогаз может установить счетчики за свой счет, если нужную для этого сумму Министерство экономического развития и торговли предусмотрит в финансовом плане компании на 2019 год.

Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза.

По словам Хабатюка, этот вопрос пока остается нерешенным, поскольку финансовый план на 2019 год до сих пор остается неутвержденным.

«Правительство приняло решение, что именно Нафтогаз вместо облгазов должен профинансировать эти счетчики, насколько я видел проект решения.

Потому что окончательное решение еще не опубликовано, Кабмин рекомендовал Нафтогазу вместе с облгазами обеспечить установку этих счетчиков», — заявил Хабатюк.

Он пояснил, что счетчики не будут бесплатными, в любом случае за их установку заплатят.

“Идея Кабмина – то, что это должен профинансировать Нафтогаз. Нафтогаз не против профинансировать это: если облгазы не справились, то Нафтогаз может обеспечить финансирование, если Кабмин предусмотрит это в финплане Нафтогаза», — добавил Хабатюк.