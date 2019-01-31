Мессенджер Viber получил крупное обновление

Выпущено масштабное обновление популярного мессенджера Viber. Десятая версия приложения содержит множество изменений в интерфейсе, а также ряд новых функций, призванных облегчить и улучшить взаимодействие с ним. Об этом пишет Digital Trends.

Новый дизайн радикально отличается от предыдущей версии Viber, при этом выглядит он намного современнее.

Представители компании отмечают, что основное внимание разработчиков было уделено простой навигации в приложении Viber и улучшению доступа к функциям групповых чатов, сообществ, чат-ботов и другим.

Добавлен новый экран Звонки, где содержится информация о самых последних звонках, контактах, и многое другое.

Еще одним нововведением стали скрытые чаты, позволяющие общаться в сообществах мессенджера, не обмениваясь номерами телефонов.