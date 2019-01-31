Производство сахара в Украине сократилось на 15%

По результатам 2018/2019 МГ в Украине изготовлено 1,82 млн т сахара, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор» и ведущий спикер Sugar World 2019 Руслана Бутило.

«В целом в сезоне работали 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн т сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Вследствие уменьшения посевных площадей и количества сырья, мы и получили на 15% меньше сахара. Однако, этого хватит для обеспечения внутренней потребности и реализации внешнеэкономических контрактов», – прокомментировала Руслана Бутило.

По ее словам, еще одной причиной сокращения производства сахара в 2018/2019 МГ стало низкое качество сырья.

Как сообщала ранее НАСУ «Укрцукор», в 2018 году аграриям удалось получить рекордную урожайность сахарной свеклы, однако сахаристость была едва ли не самой низкой – 16,47%.

Лидером по производству сахара, по традиции, стала Винницкая область – 424,0 тыс. т. Вторую позицию заняла Тернопольская обл. – 227,0 тыс. т. Замыкает тройку крупнейших производителей Полтавская обл. – 222,5 тыс. т сахара.