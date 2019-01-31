Украина сокращает железнодорожное сообщение с Россией

Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отмечают в пресс-службе, уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами.

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В 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров. А это на 20 % меньше, чем в 2017 году.

Специалисты “Укрзализницы” прогнозируют переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Так, в деловых и туристических центрах Европы Укрзализныця уже назначила 20 пар поездов.

В 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны следованием в Россию из Ивано-франковска, Черновцов, Ужгорода и Чернигова. Подвижной состав, который высвобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.

Мои Fiнансы:

С 5 февраля 2019 года поезда Одесса – Москва – Одесса и Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день.

Билет на поезд Одесса-Москва в вагоне-купе стоит 3720 грн.