Украина сокращает железнодорожное сообщение с Россией

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Укрзализныця уменьшает периодичность курсирования поездов в Россию.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Как отмечают в пресс-службе, уменьшение рейсов поездов в России связано со стремительным падением пассажиропотока между странами.
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В 2018 году Укрзализныця перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров. А это на 20 % меньше, чем в 2017 году.
Специалисты “Укрзализницы” прогнозируют переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление. Так, в деловых и туристических центрах Европы Укрзализныця уже назначила 20 пар поездов.
В 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны следованием в Россию из Ивано-франковска, Черновцов, Ужгорода и Чернигова. Подвижной состав, который высвобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.
С 5 февраля 2019 года поезда Одесса – Москва – Одесса и Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день.
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