Карту киевлянина перестали выдавать: в чем причина

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Столичные льготники жалуются, что в “Ощадбанке” перестали оформлять и выдавать карты киевлянина. Проблему обещают скоро решить, пишет Сегодня.
На горячей линии Ощадбанка говорят, что оформление карт приостановлено по техническим причинам. Советуют только периодически перезванивать и узнавать обстановку.
Кстати, в департаменте соцполитики КГГА еще раз объясняют нововведение с проездом льготных категорий: валидировать карту в наземном общественном транспорте должны только льготники-киевляне. Те пассажиры, которые имеют общегосударственные льготы на бесплатный проезд, могут пока ездить по удостоверениям, кондукторы не имеют права требовать у них оплату.
“По решению КГГА был изменен продукт “Карта киевлянина”, предусматривающий модернизацию технологического процесса выдачи и обслуживания таких карт. Сейчас в банке продолжается внесение изменений в заключенные договора с техподрядчиками и тестирование. Поэтому в течение непродолжительного времени банк не выдавал новых Карт киевлянина, но не прекращал прием документов от жителей на их изготовление. Выдача новых карт, оснащенных бесконтактным чипом, возобновится в ближайшее время”, – сообщили в “Ощадбанке”.
Рассказывают жители и о попытках навязать допуслуги при оформлении карты. Мол, в некоторых отделениях требуют перевести в этот банк пенсию или оформить страховку, а в случае несогласия отказываются оформлять электронный документ. В “Ощадбанке” объясняют, что у людей есть право выбора.
В этом году Карта киевлянина станет актуальной и для жителей, не имеющих ни льгот, ни официальной регистрации в Киеве. Например, те, кто ее оформят, смогут отдавать детей в киевские садики и не платить за них огромные суммы.
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