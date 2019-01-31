Карту киевлянина перестали выдавать: в чем причина

Столичные льготники жалуются, что в “Ощадбанке” перестали оформлять и выдавать карты киевлянина. Проблему обещают скоро решить, пишет Сегодня.

На горячей линии Ощадбанка говорят, что оформление карт приостановлено по техническим причинам. Советуют только периодически перезванивать и узнавать обстановку.

Кстати, в департаменте соцполитики КГГА еще раз объясняют нововведение с проездом льготных категорий: валидировать карту в наземном общественном транспорте должны только льготники-киевляне. Те пассажиры, которые имеют общегосударственные льготы на бесплатный проезд, могут пока ездить по удостоверениям, кондукторы не имеют права требовать у них оплату.

“По решению КГГА был изменен продукт “Карта киевлянина”, предусматривающий модернизацию технологического процесса выдачи и обслуживания таких карт. Сейчас в банке продолжается внесение изменений в заключенные договора с техподрядчиками и тестирование. Поэтому в течение непродолжительного времени банк не выдавал новых Карт киевлянина, но не прекращал прием документов от жителей на их изготовление. Выдача новых карт, оснащенных бесконтактным чипом, возобновится в ближайшее время”, – сообщили в “Ощадбанке”.

Рассказывают жители и о попытках навязать допуслуги при оформлении карты. Мол, в некоторых отделениях требуют перевести в этот банк пенсию или оформить страховку, а в случае несогласия отказываются оформлять электронный документ. В “Ощадбанке” объясняют, что у людей есть право выбора.

В этом году Карта киевлянина станет актуальной и для жителей, не имеющих ни льгот, ни официальной регистрации в Киеве. Например, те, кто ее оформят, смогут отдавать детей в киевские садики и не платить за них огромные суммы.

Справка Finance.ua

С 1 января 2019 года вступило в силу решение Киевсовета, которым утвержден новый механизм финансирования дошкольных учреждений.