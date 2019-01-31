Немецкая авиакомпания объявила о банкротстве

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Немецкая авиакомпания Germania и ее дочерние компании по техническому обслуживанию Germania Technik Brandenburg и Germania Flugdienste подали заявление о банкротстве в суд Берлина.
Компания прекратила полеты со вторника, 5 февраля, сообщает Deutsche Welle.
Гендиректор Карстен Бальке извинился перед пассажирами, которые уже купили билеты, но не смогут ими воспользоваться.
Авиаперевозчик назвал причины, приведшие к ситуации, сложившейся летом прошлого года – резко повысились цены на топливо, одновременно с этим снизился курс евро к доллару, кроме того, были серьезные задержки в поступлении самолетов, а парку нужно было много технических услуг.
Из-за финансовых проблем в январе компания не смогла выплатить зарплату 1,1 тыс. сотрудникам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: Украина откажется от импортного газаВчера, 12:30 - 3812 33
Порошенко рассказал об Украине через 5 летВчера, 21:00 - 1246 19
Укрзализныця получила все 30 локомотивов General ElectricВчера, 14:45 - 1384 14
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"Вчера, 13:00 - 7316 7
Вертолетную площадку в Киеве могут вернуть Януковичу – КГГАВчера, 16:15 - 1246 6
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"Вчера, 13:00 - 7316 7
Падение биткоина установило исторический рекордВчера, 10:50 - 4768 4
Порошенко: Украина откажется от импортного газаВчера, 12:30 - 3812 33
Skype больше не поддерживается Microsoft7 ч. назад - 2012
Рынок смартфонов: что изменил 2018 годВчера, 10:00 - 1777 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Вчера, 11:10 - 455
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1292 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2218
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2064
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3346