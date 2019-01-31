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Немецкая авиакомпания объявила о банкротстве

Немецкая авиакомпания объявила о банкротстве

Немецкая авиакомпания Germania и ее дочерние компании по техническому обслуживанию Germania Technik Brandenburg и Germania Flugdienste подали заявление о банкротстве в суд Берлина.

Компания прекратила полеты со вторника, 5 февраля, сообщает Deutsche Welle.

Гендиректор Карстен Бальке извинился перед пассажирами, которые уже купили билеты, но не смогут ими воспользоваться.

Авиаперевозчик назвал причины, приведшие к ситуации, сложившейся летом прошлого года – резко повысились цены на топливо, одновременно с этим снизился курс евро к доллару, кроме того, были серьезные задержки в поступлении самолетов, а парку нужно было много технических услуг.

Из-за финансовых проблем в январе компания не смогла выплатить зарплату 1,1 тыс. сотрудникам.

По материалам УКРИНФОРМ
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