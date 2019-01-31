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SkyUp показал цены на выбор мест в салоне

SkyUp показал цены на выбор мест в салоне

Авиакомпания SkyUp показала цены на выбор мест в салоне самолета.

В лоукосте отметили, что в аварийных рядах нельзя размещать пассажиров с детьми или людей с инвалидностью.

Размещение в остальных рядах обойдется в 96 грн с пассажира за перелет. Размещение у окна, у прохода или посередине стоит одинаково, цена не зависит от типа места.

Заплатить за выбор места пассажир может онлайн, покупая билет. Исключением является оплата аварийных рядов. Она производится только в аэропорту перед вылетом.

Мои fiнансы:

Стоимость размещения с пассажира за перелет:

  • Первый ряд или в ряд с аварийными выходами – 476 грн.
  • Второй ряд – 318 грн.
  • Со второго по одиннадцатый ряд – 159 грн.
  • Другие места – 96 грн.
По материалам Finance.UA
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