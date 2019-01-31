SkyUp показал цены на выбор мест в салоне

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Авиакомпания SkyUp показала цены на выбор мест в салоне самолета.
В лоукосте отметили, что в аварийных рядах нельзя размещать пассажиров с детьми или людей с инвалидностью.
Размещение в остальных рядах обойдется в 96 грн с пассажира за перелет. Размещение у окна, у прохода или посередине стоит одинаково, цена не зависит от типа места.
Заплатить за выбор места пассажир может онлайн, покупая билет. Исключением является оплата аварийных рядов. Она производится только в аэропорту перед вылетом.
Стоимость размещения с пассажира за перелет:
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