SkyUp показал цены на выбор мест в салоне

Авиакомпания SkyUp показала цены на выбор мест в салоне самолета.

В лоукосте отметили, что в аварийных рядах нельзя размещать пассажиров с детьми или людей с инвалидностью.

Размещение в остальных рядах обойдется в 96 грн с пассажира за перелет. Размещение у окна, у прохода или посередине стоит одинаково, цена не зависит от типа места.

Заплатить за выбор места пассажир может онлайн, покупая билет. Исключением является оплата аварийных рядов. Она производится только в аэропорту перед вылетом.

Мои fiнансы:

Стоимость размещения с пассажира за перелет:

Первый ряд или в ряд с аварийными выходами – 476 грн.

Второй ряд – 318 грн.

Со второго по одиннадцатый ряд – 159 грн.