Samsung Galaxy получит выдвижную камеру для автопортретов

Известный инсайдер Ice Universe поделился первой информацией о возможностях грядущего смартфона Samsung Galaxy A90. Как заявляет источник, это устройство получит выдвижную камеру для автопортретов.

Отмечается, что это будет первый смартфон Samsung с такой камерой. Благодаря использованию выдвижной камеры, в устройстве будет использоваться полноэкранный дисплей без выреза в верхней части, а также без отверстия в углу экрана.

К сожалению, Ice Universe не поделился какими-либо дополнительными сведениями о грядущем смартфоне Samsung Galaxy A90. Примерные сроки его презентации тоже не называются. Предполагается, что конструкция выдвижной камеры для автопортретов станет атрибутом смартфонов серии A.

Хотите купить новый телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты: