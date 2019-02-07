Samsung Galaxy получит выдвижную камеру для автопортретов

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Известный инсайдер Ice Universe поделился первой информацией о возможностях грядущего смартфона Samsung Galaxy A90. Как заявляет источник, это устройство получит выдвижную камеру для автопортретов.
Отмечается, что это будет первый смартфон Samsung с такой камерой. Благодаря использованию выдвижной камеры, в устройстве будет использоваться полноэкранный дисплей без выреза в верхней части, а также без отверстия в углу экрана.
К сожалению, Ice Universe не поделился какими-либо дополнительными сведениями о грядущем смартфоне Samsung Galaxy A90. Примерные сроки его презентации тоже не называются. Предполагается, что конструкция выдвижной камеры для автопортретов станет атрибутом смартфонов серии A.
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