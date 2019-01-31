Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

Meizu станет частично государственной компанией

Meizu станет частично государственной компанией

Основатель Meizu Джек Вонг (Хуан Чжан) в письме работникам и фанатам, посвященном приближению Китайского нового года, объявил о переходе компании на систему смешанного владения.

Это означает, что Meizu станет частично государственной компанией, одним из ключевых собственников которой будет Комитет по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC).

Схема смешанного владения была разработана правительством Китая для повышения эффективности госпредприятий путём их частичной приватизации. Meizu – это чуть ли не первая компания, которая воспользовалась ею в обратном направлении: из частной компании она становится частично государственной.

Схема частичной национализации была предложена SASAC для финансового оздоровления компаний, оказавшихся в трудной экономической ситуации из-за общего замедления китайской экономики. Meizu, по всей видимости, из таких: основные продажи приходятся на Поднебесную, где спрос на смартфоны устойчиво сокращается – в результате чего сокращаются и продажи Meizu.

По данным Counterpoint, в 2018 году в Китае компания продала на 48% меньше смартфонов, чем годом ранее, то есть почти в два раза. Выбраться из кризиса Meizu постарается, развивая направления IoT и 5G, а также интеграцию с сервисами Alibaba, пишет в своем письме Хуан Чжан.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина