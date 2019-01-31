Основатель Meizu Джек Вонг (Хуан Чжан) в письме работникам и фанатам, посвященном приближению Китайского нового года, объявил о переходе компании на систему смешанного владения.

Это означает, что Meizu станет частично государственной компанией, одним из ключевых собственников которой будет Комитет по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC).

Схема смешанного владения была разработана правительством Китая для повышения эффективности госпредприятий путём их частичной приватизации. Meizu – это чуть ли не первая компания, которая воспользовалась ею в обратном направлении: из частной компании она становится частично государственной.

Схема частичной национализации была предложена SASAC для финансового оздоровления компаний, оказавшихся в трудной экономической ситуации из-за общего замедления китайской экономики. Meizu, по всей видимости, из таких: основные продажи приходятся на Поднебесную, где спрос на смартфоны устойчиво сокращается – в результате чего сокращаются и продажи Meizu.

По данным Counterpoint, в 2018 году в Китае компания продала на 48% меньше смартфонов, чем годом ранее, то есть почти в два раза. Выбраться из кризиса Meizu постарается, развивая направления IoT и 5G, а также интеграцию с сервисами Alibaba, пишет в своем письме Хуан Чжан.