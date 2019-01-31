Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,5%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,82 грн до 27,57 грн (-0,9%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,785/27,810 до 27,380/27,410 (-1,5%/-1,4%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,62/27,87 до 27,33/27,59 (-1,0%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой стабилизировался на уровне 0,9%.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, доллар снижался к гривне достаточно устойчиво в течение всей недели. На рынке наблюдался дефицит покупателей валюты с одновременным избытком желающих ее продать. В понедельник на эту общую для всей прошлой недели ситуацию наложилось еще сжатие ресурсов в гривне. НБУ обнародовал свои планы покупать на межбанке по $15 млн в день в первом и втором кварталах для пополнения международных резервов, по сравнению с нормативом ежедневных покупок в $10 млн, который действовал в прошлом году.
НБУ указывает, что объемы межбанковского рынка без учета его участия выросли в прошлом году на 38% до $117 млрд., и высказывает уверенность, что его операции будут влиять на формирование курса минимальным образом. Очевидно, что без операций регулятора курс доллара был бы еще ниже, но не менее очевидна и необходимость наращивать резервы для того, чтобы в будущем погашать внешний долг. И хотя бы частично делать это за счет собственных средств, минимизируя необходимость этот долг рефинансировать, делать новые долги для возврата старых.
По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать снижения курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн”, – прогнозирует эксперт.
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