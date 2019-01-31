Skype больше не поддерживается Microsoft

Всем пользователям версии Skype 7.4 было предложено перейти на Skype 8 или выйти из системы, поскольку «классическая» сборка более не поддерживается.

На экране не было никаких иных опций, кроме разве что возможности узнать больше.

В Редмонде давно планировали переход на более новую версию Skype, однако с точки зрения пользователей новая версия существенно уступает старой. К примеру, в ней нет функции Split View, которая в восьмой сборке есть только на Windows 10. Как быть пользователям Windows 7 и Windows 8/8.1 – не ясно.

Тем же, кто хочет продолжить использовать Skype Classic, остаётся единственный вариант – скачать и установить Skype 7.36.0.101. Такая версия уже недоступна на сайте компании-разработчика, её придётся искать на сторонних сайтах.

Этот шаг является ещё одним намёком на то, что пользователи Windows 7 вынуждены будут перейти на Windows 10 раньше или позже, и лучше это сделать пораньше. В середине января 2020 года Microsoft прекратит поддержку старой ОС, что означает отсутствие исправлений, а также новых функций. Пользователям придётся попрощаться со Skype и перейти на другие мессенджеры, благо сегодня их предостаточно. Проблемы возникнут разве что у тех, кто использует его для бизнеса или просто привык и не хочет менять устоявшийся порядок вещей.

В Microsoft пообещали упростить установку Windows 10 или обновление на неё с ранних версий ОС. После апрельского обновления система будет выдавать более понятные описания ошибок, а разработчики прикладного ПО смогут встраивать свои уведомления для своевременного обновления программ. Всё это позволит неопытным пользователям безболезненно повысить версию операционной системы, а корпорации из Редмонда – достичь вожделенного миллиарда активных устройств на «десятке».