В Канаде выпустили монету в форме украинской писанки

Монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки, пишет Сегодня.

Об этом сообщил Королевский канадский монетный двор на своем официальном сайте.

Монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. В продажу монета поступит 5 февраля, а общий тираж составит 5000 штук.

Монета станет уже четвертой в коллекции канадского монетного двора. Монета посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленном в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

“В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300-килограммовая писанка – это монумент, посвященный столетию Королевской канадской конной полиции. … Наша четвертая писанка – это уменьшенная версия всемирно известного вегревильського украинского пасхального яйца”, – говорится в описании монеты.