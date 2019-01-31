Коломойский отсудил у Приватбанка еще 25 млн грн

18 декабря Хозсуд г. Киева удовлетворил иск ООО “Акватера” к Приватбанку и решил взыскать с ответчика в пользу истца 24,9 млн грн.

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО “Акватера” являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Согласно судебным материалам, ООО “Акватера” передало в ипотеку для НБУ недвижимое имущество (по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27; согласованная стоимость – 24,5 млн грн) в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредиту рефинансирования (от 03.03.2009).

Как отмечается, в августе 2017 г. НБУ обратился к ООО “Акватера” с требованием погасить задолженность ПриватБанка по соответствующему договору рефинансирования на сумму 4,4 млрд грн.

В октябре-2017 ООО “Акватера” уплатило Нацбанку 24,9 млн грн (в объеме обеспеченных обязательств по ипотечному договору) и после этого обратилось к Приватбанку с письмом о замене кредитора в обязательстве и требованием вернуть для ООО “Акватера” 24,9 млн грн, которые были уплачены компанией-истцом для НБУ в качестве погашения части долга ПриватБанка по рефинансу. Приватбанк тогда это требование ООО “Акватера” в добровольном порядке не выполнил, поэтому истец и обратился в суд.

Хозсуд г. Киева в своем решении от 18.12.2018 пришел к выводу, что ООО “Акватера” на законных основаниях уплатило для Нацбанка 24,9 млн грн в счет погашения части долга ПриватБанка, а потому “в силу предписаний ст. 42 Закона Украины “Об ипотеке” к истцу перешло право требовать от должника возмещения уплаченной суммы в соответствующем объеме (право регресса)”(цитата).