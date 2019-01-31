Самые популярные марки авто среди жителей Германии

«Фольксваген» остается лидером предпочтений читателей немецкого журнала Auto, Motor und Sport. При этом в целом заметно снизился уровень доверия немцев к отечественным автомобильным маркам.

Об этом пишет Stuttgarter Zeitung.

Несмотря на «дизельный скандал», по итогам 2018 года четыре марки VW оказались на вершине рейтинга. В классе компакт-каров неизменным лидером остается VW Golf.

Porsche, дочерняя компания VW, снова заняла три верхние позиции рейтинга в классе люкс. Это открытая и закрытая версии 911 и Panamera.

Mercedes-Benz снова вышел в лидеры – благодаря росту популярности С-класса. Не отстают также BMW-5 и внедорожник Audi Q3.

Автовладельцы стали активнее реагировать на «веяния времени», предъявляя к автопроизводителям все больше требований.

Согласно опросу, среди немецких автопроизводителей наиболее инновационными считаются BMW и Mercedes-Benz. В этом году оба находятся на одном уровне. На третьем и четвертом местах – Porsche и Audi.

Напомним, немецкие автопроизводители стали терять авторитет. Некоторые из них подпортили себе репутацию нашумевшими манипуляциями с показателями расхода топлива и выхлопных газов.

В результате доверие к марке BMW снизилось с 72% до 60%. Похожая ситуация и с Mercedes-Benz, Porsche и Audi. Марке VW в Германии в настоящее время симпатизируют всего 27% автолюбителей.